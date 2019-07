Außenseiter schockt in der Nachspielzeit

Wieder ein Unterschieden beim ältesten Pokalwettbewerb des Berliner Fußballs

Wenn die Jugend mutig aufspielt

Die Rollen schienen klar verteilt: Dort die gestandenen Bezirksligaspieler des BSV Heinerdorf, hier die jungen, zum großen Teil auch körperlich unterlegenen Jungs vom JFC Berlin. Vom Anpfiff weh dominierten die Nordberliner ihre Lichtenberger Kollegen und erspielten sich nicht nur ein Mehr an Ballbesitz, sondern kreierten ganz eindeutig die besseren Chancen. Schon nach fünf Minuten klingelte es erstmals im Tor des JFC. Das es zur Pause nur 1:0 stand, war es aus Sicht der ersten Hälfte nur eine Frage der Zeit, dass der BSV aus Heinersdorf nachlegte.



Die Teams vorm Anpfiff

Doch die JFC-Jungs zeigten nun immer öfter ihre technische Klass, während die Heinersdorfer mit Kampfkraft dagegen hielten. Ein Klassenunterschied war nun nicht mehr auszumachen. Dennoch schien das 2:0 in der 72. Minute durch Andre Engler wie eine Vorentscheidung. Denkste! Der JFC ließ sich auch nicht durch das sehr körperliche Spiel der Grünen einschüchtern und lauerten auf Konter. Einer davon führte in der 76. Minute zum Anschlusstreffer durch Bretigeyn Kovachev. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Denn die Aussicht auf ein Unentschieden entfachte beim JFC ungeahnte Kräfte, während sich die Heinersdorfer immer passiver verhielten. Dann der Schock in der Nachspielzeit: das 2:2 durch Erik Langner. Ein gerechtes Unentschieden!

Heute Abend, 19 Uhr: Landesligist Empor Berlin gegen den letztjährigen Finalisten TSC Berlin.

Zum Sieg rotiert

Rotation Prenzlauer Berg und die SG Nordring tragen ihre Heimspiele in der Tesch-Arena aus. Dass sie selten gegeneinander spielen, liegt einfach daran, dass sich die Rotationer in der Bezirksliga behaupten müssen und die Gelb-Blauen in der Kreisliga zu finden sind. Dieser Klassenunterschied war – auch im Vergleich zum Auftakt-Match – allerdings nur bedingt zu beobachten. Zwar rotierten die Schwarz-Weißen im wahrsten Sinne des Wortes die sehr bemühten Mannen von Nordring ein um das andere Mal durcheinander. Leider jedoch fand deren gepflegtes Passspiel immer schon an der Strafraumgrenze ein Ende. Zum Abpfiff stand einverdientes 2:0 im Spielberichtsbogen, weil Rotation-Torwart Manuel Kassler sein Gehäuse sauber hielt und das Mittelfeld-Eigengewächs Yannick Platow zweimal einlochte. 230 Zuschauer bildeten eine finalreife Kulisse.

Underdog auf Augenhöhe

Die Ausgangslage des Auftaktmatches des Exer Pokal 2019 war klar: Der Bezirksligist SV Blau-Gelb aus Weißensee ging als Favorit gegen den Vertreter der Kreisliga A SV Blau-Weiß Berolina Mitte II ins Spiel. In der ersten Halbzeit beherrschte die Weißenseer Elf ihren Gegner denn auch nach Belieben und ging nach Toren von Eric Biesenack (23. Minute) und Nicolas Rose (38.) mit einem 2:0 in die Halbzeitpause. Mit dem Anpfiff zu Halbzeit Zwei kam der Kreisligist wie ausgewechselt aus der Kabine. Plötzlich war es ein Spiel auf Augenhöhe mit einem – was die Chancenverwertung betrifft – glücklicheren Underdog. Sebastian Dettmann (64.) und Patrick Schröder (71.) sorgten für den am Ende hoch verdienten Ausgleich.



Remis auf dem Tesch-Sportplatz

In einigen Berliner Bezirken gibt es Pokalwettbewerbe, die traditionell zur Saisonvorbereitung im Sommer ausgetragen werden und in denen zahlreiche Teams aus unterschiedlichsten Spielklassen über mehrere Wochen hinweg die inoffiziellen Bezirksmeister ausspielen.

Der älteste und traditionsreichste dieser Cups ist der Exerpokal, den es seit 1951 als Meisterschaft von Prenzlauer Berg gibt und seit der Berliner Bezirksreform 2001 als Pokalwettbewerb für den gesamten Bezirk Pankow ausgespielt wird. Seinen Namen erhielt der Exerpokal durch die Sportstätte, auf der die Spiele einst stattfanden.

Das Areal in Prenzlauer Berg, auf dem heute der Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark steht, wurde im19. Jahrhundert als Exerzierplatz genutzt und daher im Volksmund stets „Exer“ genannt. Hier hatte auch Hertha BSC seine erste Heimstätte, bevor der Klub 1905 an die „Plumpe“ in Gesundbrunnen umzog.

Inzwischen wird der Exer-Pokal auf dem Tesch.Sportplatz in der Dunckerstraße 59-60 ausgetragen.

Das sind die Ansetzungen