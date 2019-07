Lese-Vormittage im Grünen für Kinder

Zum 23. Mal findet in der letzten Sommerferienwoche „Lesen im Park“ statt.

Bereits zum 23. Mal findet in der letzten Sommerferienwoche (vom 29. Juli bis 2. August) „Lesen im Park“ statt – die gemeinsame Sommerferien-Aktion von LesArt, dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur und Berliner Kinder- und Jugendbibliotheken.

Grüne Lesebühnen

Die Auftaktveranstaltung findet bereits am 29. Juli auf dem Gelände des Weddinger Paul-Gerhardt-Stifts statt. LesArt-Mitarbeiter laden Kita- und Hortkinder zum gemeinsamen Diskutieren, Fabulieren, Fantasieren, Rätseln, Spielen und Zeichnen ein. An den Tagen darauf verwandeln LesArt und 16 öffentliche Bibliotheken dann zahlreiche Parkanlagen und Spielplätze in Kulissen für abwechslungsreiche Lesungen, literarische Spiele und bildkünstlerische Workshops für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr nominierte und preisgekrönte Bilderbücher des Deutschen Jugendliteraturpreises der letzten Jahre sowie Kinderbuchklassiker, Märchen, Sagen und Geschichten aus bekannten und unbekannten Kinderbüchern. Bücherkisten zum Stöbern und Schmökern stehen an allen Standorten bereit.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen im Rahmen von „Lesen im Park“ sind im Internet zu finden oder telefonisch sowie in den Bibliotheken vor Ort zu erfragen.

Lesen im Park – Ausgewählte Termine und Orte 2019

Lichtenberg-Hohenschönhausen

Anton-Saefkow-Bibliothek, 10369 Berlin,

Anton-Saefkow-Platz 14, Tel.: 902 963 760

Di., 30.7., 10 Uhr: Park am Fennpfuhl

Bodo-Uhse-Bibliothek, 10319 Berlin,

Erich-Kurz-Straße 9, Tel.: 512 21 02

Mi., 31.7., 10 Uhr: Wiese hinter der Bibliothek

Anna-Seghers-Bibliothek, 13051 Berlin,

Prerower Platz 2, Tel.: 927 964 14

Mi., 31.7., 10 Uhr: Wiese hinter der Bibliothek

Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek, 10365 Berlin,

Frankfurter Allee 149, Tel.: 555 6719

2.8.2019, 10 Uhr: Park im Nachbarschaftshaus „Kiezspinne“

Mitte

Paul-Gerhardt-Stift, 13349 Berlin,

Müllerstraße 56-58, Tel.: 45005101

Di., 30.07., 9 Uhr und 10.30 Uhr: Wiese auf dem Stiftsgelände

Philipp-Schaeffer-Bibliothek, 10119 Berlin,

Brunnenstraße 181, Tel.: 901 824 422 17

Mi., 31.07., 10 Uhr: Weinmeisterpark

Pankow

Janusz-Korczak-Bibliothek, 13187 Berlin,

Berliner Str. 120, Tel.: 474 866 77

1.8.2019, 10 Uhr: Schlosspark Niederschönhausen

Reinickendorf

Bibliothek am Schäfersee, 13407 Berlin,

Stargardtstraße 11 – 13, Tel.: 451 988 980

Di., 30.7., 10 Uhr: Terrasse der Bibliothek

Datum: 25. Juli 2019