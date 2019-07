Bezirk sorgt für kostenlose Tüten

Hundehalter sind aufgefordert, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entsorgen

Die ehemals in Spandau von der Firma Wall GmbH betriebenen und gewarteten „Dog-Stations“, in denen Hundehalter Beutel vorfanden, um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner entsorgen zu können, werden in Folge des vom Berliner Senat gekündigten Werberechtsvertrags mit der Firma Wall abgebaut und nicht weiter betrieben. „Die Spender und Abfallbehälter werden derzeit weder befüllt noch geleert“, teilt jetzt das Bezirksamt mit.

Die Firma Wall GmbH sei nicht bereit gewesen, eine Fortsetzung der technischen Wartung und der Ersatzteilversorgung anzubieten. Diese Aufgabe könne auch nicht vom bezirklichen Straßen- und Grünflächenamt geleistet werden, zumal die Versorgung mit den Wall-Papiertüten nicht dauerhaft gesichert sei. Deshalb müssten die „Dog-Stations“ jetzt nach und nach abgebaut werden. Dies aber werde jedoch nicht ersatzlos geschehen.

Derzeit bewirtschaftet das Straßen- und Grünflächenamt Hundetütenspender, dankenswerterweise gemeinsam mit ehrenamtlichen Paten. Es ist nun eine erweiterte Ausschreibung von Reinigungsleistungen in Grünanlagen in Vorbereitung, wonach auch alle ehemaligen „Dog-Stations“ durch Hundetütenspender im Bezirk ersetzt und bewirtschaftet, also regelmäßig mit Beuteln bestückt werden.

So soll sichergestellt werden, dass Hundehalter, die ihre Hundebeutel aus welchem Grund auch immer nicht mit sich führen, zumindest in der Lage sind, eine saubere Grünanlage zu hinterlassen. „Aus meiner Sicht ist hier eine pragmatische Lösung gefragt, um die Verschmutzung unserer zur Erholung dienenden Grünanlagen zu verhindern“, erklärt dazu Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU). Er halte es daher für richtig, diesen Service des Bezirks anzubieten.

