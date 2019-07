Große Namen beim Köpenicker Summer Jazz

Tolles Line-Up im Hof des Rathauses Köpenick.

Die Köpenicker Altstadt fiebert einem weiteren kulturellen Höhepunkt in diesem Sommer entgegen: Vom 2. bis zum 4. August startet der Summer Jazz im Rathaushof. Eröffnet wird das Festival am 2. August vom renommierten Conny Bauer Trio mit ihren ureigenen unverwechselbaren Improvisationen.

Im Vorprogramm ist die gleichfalls mehrfach ausgezeichnete „Big Swingin“ Group aus Berlin zu hören, die bereits seit 28 Jahren ihr Publikum mit sattem Big Band Sound begeistert. Nach dem Riesenerfolg des Vorjahres wird auch dieses Jahr wieder die Modern Soul Band mit Ikonen wie Regine Dobberschütz, die in Zusammenarbeit mit Günther Fischer den Soundtrack zum DEFA-Film Solo Sunny eingespielt hat, sowie der Jonathan Blues Band und der international hoch geachteten Harmonikaspielerin Beata Kossowska am 3. August am Start sein.

Erstmals wird in diesem Jahr auch ein Mehrtagesticket zum ermäßigten Preis von 54 Euro inklusive Gebühren angeboten, das an beiden Tagen Zugang zum Summer Jazz gewährt. Die Musikacts beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Datum: 30 Juli 2019, Text: Red, Bild: Promo