Die Ganzheitlichkeit einer Marke erschöpft sich nicht im Corporate Design.

Natürlich ist es wichtig, ein Logo zu haben, das in allen Größen funktioniert. Genauso entscheidend ist die Wiedererkennung, ob es sich um einen Flyer, die Webseite, die Visitenkarte oder eine Anzeige in der Presse handelt. Dieser optische Teil der Marke muss jedoch sinnvoll ergänzt werden, damit der Markenauftritt als Ganzes gelingt und zu einer runden Angelegenheit wird.

Auch eine Frage der Räumlichkeiten

Unabhängig davon, um welches Produkt oder welche Dienstleistung es sich handelt, hat diese in der Regel einen bestimmten Nimbus. Dieser führt wiederum zu einer Erwartungshaltung bei potentiellen Kunden. Diese erwarten bei

wertigen Gütern ein entsprechend wertiges Ambiente. Dies betrifft nicht zuletzt die Verkaufs- und Schauräume. Ein schönes Beispiel in diesem Zusammenhang bietet Mar2020 von Staples. Hier bietet die Innenarchitektur den anspruchsvollen Rahmen, in dem sich Automobile von Mercedes Benz im besten Licht präsentieren lassen. Dabei geht es nicht nur um die Qualität der Einrichtung, sondern auch um die elegante Einbindung von Medien zur Information von Besuchern und Kunden.

Den eigenen Stil finden

Wichtig ist für Unternehmen daher, nicht nur klare Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung von Auftritten in den sozialen Netzwerken des Web 2.0 oder für Broschüren zu haben, sondern ein ganzheitliches Konzept, das bis in die Einrichtung von Geschäftsräumen reicht. Insofern geht es um die Entwicklung einer klaren Firmenphilosophie aus welcher sich im nächsten Schritt Dinge wie der Auftritt der Marke ableiten lassen. Dieser holistische Ansatz ermöglicht es, dem Unternehmen tatsächlich die Identität zu verleihen, um die es bei der Corporate Identity geht.

Eine eigene Sprache entwickeln

Dieser umfassende Ansatz endet nicht im optischen Bereich. Vielmehr geht es darum, den mit der Firmenphilosophie verknüpften Anspruch auch in sprachlicher Form zur Geltung zu bringen. Corporate Design, Inneneinrichtung der Verkaufsräume etc. sollten deshalb durch ein klar definiertes Corporate Wording ergänzt werden. Wenn das gesamte Unternehmen in einer Sprache spricht, hilft auch dies bei der Vereinheitlichung des Auftritts der eigenen Marke. Die Tonalität richtet sich dabei nach verschiedenen Faktoren aus. Je cooler das eigene Produkt ist, desto lässiger kann der Tonfall sein. Umgekehrt verlangen Finanz- oder Rechtsgeschäfte nach einem hohen Maß auch an sprachlicher Seriosität. Der Stil muss in jedem Fall sowohl zum Produkt als auch zur Philosophie und Firmenkultur passen.

Nicht in der Masse untergehen

Die Zahl der regelmäßig genutzten Medien und Geräte ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Entsprechend wird es für Unternehmen immer schwieriger, von Verbrauchern wahrgenommen zu werden. Ein klarer Markenauftritt erleichtert dabei die Wiedererkennung in entscheidender Weise. Wie gezeigt genügt es dabei nicht, auf ein gut ausgearbeitetes Corporate Design zu setzen. Vielmehr geht es um die Anpassung aller Faktoren im Sinne eines ganzheitlichen Auftritts als Marke.

Datum: 1. August 2019, Bild: Riccardo Annandale, (https://unsplash.com)