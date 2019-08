Tegelort: Neubau der Feuerwache rückt näher

Abgeordneter erwartet baldige Grundstücksübertragung und Finanzierung.

Es geht voran bei den Planungen für den Neubau der Feuerwache Tegelort. So fasst der Wahlkreisabgeordnete für Heiligensee, Konradshöhe, Tegelort und Tegel, Stephan Schmidt (CDU), die Antwort auf seine schriftliche Anfrage an den Senat zusammen, mit der er sich nach dem aktuellen Sachstand erkundigte.

Schmidt: „Nach den Angaben des Senats steht der für den Neubau der Feuerwache Tegelort notwendige Grundstücksübertragung von 485 Quadratmetern der an das Feuerwehrgrundstück angrenzenden Almazeile an das ,Sondervermögen Immobilien Land Berlin’ nichts mehr imWege und der Vorgang befindet sich in der finalen Vorbereitung.“ Damit wären dann endlich die Voraussetzungen für eine zügige Umsetzung des Neubaus geschaffen. Die konkreten Planungen können in die entscheidende Phase eintreten und dann soll auch über die für den Bau notwendigen Finanzmittel entschieden werden.

Keine Bedenken

„Ich erwarte nun die baldige Vorlage der Grundstücksübertragung und die zügige Anmeldung für die entsprechenden Finanzierungsprogramme“, so Schmidt. „Ich werde dies als Mitglied des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses begleiten und weiter auf die Einhaltung der bereits gemachten Zusagen für den Neubau drängen.“ Ärgerlich sei nur, dass nach der mündlichen Zusage des Innensenators aus dem Jahr 2018 viel Zeit verloren gegangen sei. Ende letzten Jahres habe man sich „unverständlicherweise auf angebliche Denkmalschutzbelange für die damals erfolgte Verschiebung des Termins herausgeredet“. Nun sei noch einmal klargestellt worden, dass solche Bedenken gar nicht bestehen, erklärt Schmidt.

Datum: 8. August 2019.