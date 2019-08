Schweizer Comedy-Trio kommt in die Wühlmäuse

Starbugs Comedy zeigt neue Show „Jump“ an der Pommernallee.

„Jump!“: die neue Starbugs Comedy Show hat die Welt noch nicht gesehen. Mit hinreißender, verblüffender Dynamik verlassen Starbugs Comedy in ihrer neuen Show die bekannten Sphären der Komik. Die drei coolen Typen ziehen ihr Publikum so umwerfend fantasievoll, witzig und listig herein, dass es aus dem Staunen nicht mehr herausfindet. So auch vom 13. bis 18. August, wenn sie jeweils um 20 Uhr mit ihrem neuen Live-Programm zu Gast in den Wühlmäusen, Pommernallee 2-4, sind.

Musik und Comedy

Sie erzählen keine Witze, und dennoch lacht das Publikum in einem durch. Drei Männer, drei rot-weiss-gestreifte T-Shirts, verblüffende Effekte und Requisiten genügen, um das Publikum in einem begeisternden, minutiös getakteten Spektakel mitzureißen. Die neue Komikdroge ist umwerfend stark – voller Timing, Rhythmus, Sound und Songs. Wie sich das anfühlt: schlicht phänomenal. Man ahnt, wie es funktioniert und kann es nicht fassen. Pausenlos geht etwas in die Hose, aber nie so, wie man es erwartet. Wenn man glaubt, der Schuss sei draußen, erwischt einen hinterher kalt der Knall.

Lachmuskelkater garantiert

Sympathisch augenzwinkernd flirten sie mit dem Publikum, während sie sich selbst überlisten. Die unerschöpfliche Imagination von Starbugs Comedy hat extreme Nebenwirkungen: Lachmuskelkater. Wenn also nach der Show die halbe Welt das Theater entfesselt verlässt, dann weiß man: „Jump!“ hat sie gepackt. Auf jeden Fall machen Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel mit Starbugs Comedy die weltweit erfolgreichste Schweizer Comedy-Show. Mehr Infos dazu und Karten für die Shows finden Interessierte im Internet.

Datum: 11. August 2019, Text: Red, Bild: Starbugs Comedy