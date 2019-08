Der Olympiapark wird wieder zum Festival-Standort

Zum zweiten Mal feiern Musik-Fans das Lollapalooza am Olympiastadion.

Am 7. und 8. September wird das Festival Lollapalooza Berlin zum zweiten Mal auf dem Gelände des Olympiaparks und des Olympiastadions stattfinden. „Nach einem wie wir finden sehr positiven ersten Jahr bei Ihnen zu Gast im Berliner Westend blicken wir freudig auf Jahr zwei.

Zwei Tage Programm

Das Festivalgelände wird voraussichtlich am Samstag von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 0 Uhr geöffnet sein. Die Konzerte enden vorbehaltlich einer Genehmigung am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 22 Uhr, erklären die Lollapalooza-Initiatoren. Trotz aller Bemühungen lasse es sich aber leider nicht vermeiden, dass es im Rahmen des Festivals zu „kleinen Einschränkungen im Umfeld des Olympiastadions und Olympiaparks kommen wird“, heißt es weiter. Über konkrete Maßnahmen am Festivalwochenende, sowie Auf- und Abbaudaten und weitere relevante Themen wird der Veranstalter die Anwohner zeitnah zum Festival mit einem weiteren Infoschreiben in Kenntnis setzen. Bereits Anfang August hatte es eine Infoveranstaltung für Anwohner gegeben, während welcher Nachbarn Fragen zum kommenden Großevent stellen konnten.

Mehr tun gegen Lärmbelästigung

Im vergangenen Jahr hatte es rund um das Festival einige Anwohnerbeschwerden bezüglich der Lärmbelästigung gegeben. Das Lollapalooza findet zum fünften Mal in Berlin statt. Nach dem Tempelhofer Feld, dem Treptower Park und der Galopprennbahn Hoppegarten scheint das Festival vorerst einen festen Platz im Westen der Stadt gefunden zu haben. Infos zum Lollapalooza gibt es im Internet. Hier haben Anwohner auch weiterhin Gelegenheit, Fragen oder Beschwerden zu stellen.

Datum: 31. August 2019, Text: Redaktion, Bild: Stephan Flad