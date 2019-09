Die Quiz-Meister von Friedrichshain-Kreuzberg

Freizeitgestaltung mit Köpfchen: Schlaumeiern im Team!

Ein Quiz kann unterhalten und bilden gleichermaßen, mit einem bewährten, immer jung gebliebenen Format. In Kreuzberg und Friedrichshain werden in den kommenden drei MOnaten Termine zum gemeinsamen Rätseln angeboten. Wer dabei sein will, meldet sich telefonisch an.

So funktioniert’s

Die aktive Beteiligung, gemeinsames Tüfteln in der Gruppe, das Nachdenken, die logischen Schlussfolgerungen, das Stimulieren von Erinnerungen sind wesentliche Bestandteile des Formates. Der Quiz-Meister stellt knifflige Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen. Unterhaltung auf hohem Niveau ist garantiert.

Die Quizfragen werden in einer Powerpointpräsentation mit zahlreichen Multimedia-Elementen präsentiert. Die richtigen Antworten werden nicht nur optisch und/oder akustisch dargestellt, sondern auch mit Hintergründen ausführlich erklärt. Der Quiz-Meister bietet ein klassisches Quiz im Multiple-Choice-Verfahren an. Die Teilnehmer werden gebeten, sich in Zweier- oder Dreiergruppen zusammen zu finden. Das soll die Kommunikation fördern und die Chancen erhöhen. Jede Gruppe gibt sich einen Namen und erhält für jede Frage einen Antwortzettel, auf dem nur angekreuzt werden muss. Der Quiz-Meister ist Peter S. Kaspar, bekannt aus dem Magazin „Kiez und Kneipe“.

Termine 2019 in Friedrichshain: 6. und 13. September, 2. und 23. Oktober, 20. und 27. November, jeweils 14 Uhr, in der Begegungsstätte Kadiner Straße 1 Anmeldung: 030/21 23 70 83 Termine 2019 in Kreuzberg: 22. September, 8. und 22. Oktober, 5. und 19. November, jeweils um 16 Uhr, Begegnungsstätte Falckensteinstraße 6 Anmeldung: 030/69 53 40 51

Datum: 5. September 2019, Text: red, Bild: Getty Images Plus/iStock/SIphotography