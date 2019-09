Am Fennpfuhl steigt die große Party

Nachbarn sind am 13. September auf den Anton-Saefkow-Platz eingeladen, um gemeinsam zu feiern.

In diesem Jahr steigt das Fennpfuhlfest auf dem Anton-Saefkow-Platz am 13. September, von 15 bis 22 Uhr. Die Veranstalter – darunter das Bezirksamt, die gemeinnützigen Gesell-schaft „RBO – Inmitten“ sowie die ortsansässigen Wohnungsunternehmen Howoge, WGLi und Vonovia – laden alle Nachbarn herzlich dazu ein, an diesem Nachmittag gemeinsam auf dem Platz zwischen Fennpfuhlpark und den Hochhausblöcken zu feiern.

Unter dem Motto „Wir von HIER“ wird das Bühnenprogramm durch Gesang und Tanz von Mädchen und Jungen der Kitas und Schulen rund den Fennpfuhl eingeläutet. Außerdem können die Nachbarn und ihre Gäste die verschiedenen Träger, Vereine, Projekte mit ihren Angeboten an den zahlreichen Informations-, Beratungs- aber auch vielen Mitmachständen kennenlernen. Wikingerschach, Rollenrutsche, ein Bungee-Run und vieles mehr laden zu Spiel und Spaß ein. Die kleinen Besucher dürfen sich beim Basteln, Schminken und bei Geschicklichkeitsspielen amüsieren. Für musikalische Unterhaltung sorgen DJ Hummel, die Cherry Dolls, Southern Company und die Silver Eagles. Mit von der Partie sind auch in diesem Jahr wieder die Blaumänner der Howoge.

Ab 19.25 Uhr wird mit einem Platzkonzert vor der Bühne der traditionelle Lampionumzug angekündigt und mit einem Spielmannszug durch den Fennpfuhlpark geführt. Zum Abschluss des Festes wird am See wieder das große Höhenfeuerwerk stattfinden. Weitere Informationen zum Fennpfuhlfest finden sich online.

Datum: 7. September, Text: Redaktion, Bild: Thinkstock/iStock/ƒaban uluc