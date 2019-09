Reinickendorf: Schnelle Lösung für mehr Schüler

50. Modularer Ergänzungsbau an Schule in Berlin-Wittenau übergeben

An der Schule am Park im Ortsteil Wittenau ist jetzt der 50. Modulare Erweiterungsbau (MEB) an einer Berliner Bildungsstätte in Betrieb genommen worden. Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) begrüßte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Senatsbaudirektorin Regula Lüscher.

Balzer: „Bei der Versorgung mit Schulplätzen schneidet Reinickendorf in allen Statistiken berlinweit sehr gut ab. Damit dies so bleibt, brauchen wir angesichts wachsender Schülerzahlen zusätzliche Schulkapazitäten. Die Modularen Erweiterungsbauten sind ein wichtiger Baustein, kurzfristig auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.“

Besondere Raumkonzeption

Die Errichtung eines MEB mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sei für den Bezirk besonders wichtig. Dank dieser Erweiterung können laut Bezirksamt nun über 200 Kinder an diesem Standort beschult werden. Dafür wurde kurzfristig ein eigenes Raumprogramm entwickelt.

Der Bau verfügt über Therapieräume, höhenverstellbare Waschbecken, Fußbodenheizung oder zwei Aufzüge, in die eine Krankentrage passt. Lüscher: „Der Bau ergänzt die bestehende Schule und ist sowohl durch seine besondere Konzeption der Räume als auch durch seine Ausstattung speziell an die Bedürfnisse der Schüler angepasst.“„Wir wissen, dass trotzdem noch ein weiterer Bedarf besteht und suchen nach möglichen Standorten für eine weitere Schule für den Förderschwerpunkt ,Geistige Entwicklung’“, so Balzer.

Reinickendorf konzentriere sich in der inklusiven Beschulung auf den Förderschwerpunkt Autismus und setze das in der integrierten Sekundarschule Paul-Löbe und seit Neuestem im Humboldt-Gymnasium um. Im Grundschulbereich sei die Dorfschule Lübars als Filiale der Lauterbach-Schule zu nennen.

Datum: 7. September 2019 Text: Nils Michaelis Bild: Bezirksamt Reinickendorf