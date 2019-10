Bikini Berlin: Bilder einer Ikone

Nelson-Mandela-Ausstellung kommt nach Berlin.

Er gehört zu den großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, war Kämpfer gegen die Apartheid in Südafrika und dessen erster schwarzer Staatspräsident. Ab dem 19. Oktober nimmt die Ausstellung „Mandela: The Official Exhibition“ Besucher mit auf die Reise durch das Leben des ikonischen Freiheitskämpfers, Nelson Mandela.

Aktueller Bezug

Bis zum 15. März 2020 sind auf knapp 700 Quadratmetern im Bikini Berlin, Budapester Straße 38-50, die verschiedenen Lebensabschnitte zu sehen. Die Ausstellung ist co-produziert von Mandelas Enkel, Nkosi Zwelivelile Mandela, und beinhaltet zahlreiche Ansätze, die aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen.

Sie erzählt die gewaltige Geschichte eines Freiheitskämpfers, der es sich zum Ziel machte, eine geteilte Nation zu vereinen und die Welt zu inspirieren. Die Besucher erfahren Neues über Nelson Mandelas unglaubliches Talent, mit gutem Beispiel voranzugehen und wie Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft Teil seiner Regierung und seines Lebens wurden. Viele dieser Geschichten und Beobachtungen stammen aus erster Hand, wie zum Beispiel von der persönlichen Assistentin Zelda La Grange oder von seinem Gefängniswärter und späterem Freund fürs Leben, Christo Brand. Dank mehrerer immersiver Ausstellungsbereiche, die jeweils einen bedeutenden Lebensabschnitt thematisieren, lässt die Ausstellung die Besucher in das bemerkenswerte Leben von Nelson Mandela eintauchen. Das interaktive Erlebnis zeigt bisher unbekanntes Film- und Fotomaterial und mehr als 150 historische Artefakte sowie persönliche Gegenstände, die als Leihgaben der Mandela-Familie und von Museen und Archiven aus der ganzen Welt zusammengetragen wurden.

Tausende Besucher

„Das königliche Haus der Mandelas ist erfreut, diese Ausstellung zu unterstützen, die das Leben und das Vermächtnis von Nelson Rolihlahla Mandela ehrt. Sie fängt wahrhaftig den Geist dieser weltweiten Ikone ein, deren Name zum Synonym für internationale Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden geworden ist“, sagt Nelson Mandelas Enkel, Nkosi Zwelivelile Mandela über die Wanderausstellung, die ihre Premiere in London feierte und dort mehr als 100.000 Besucher in ihren Bann zog.

Datum: 14. Oktober 2019, Text: Redaktion, Bild: Jim Mark