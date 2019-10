Berlin-Weißensee: Putzaktion am Weißensee

Großer Subbotnik am 19. Oktober von 14 bis 17 Uhr in Weißensee

Am 19. Oktober findet von 14 bis 17 Uhr eine Herbstputzaktion rund um den Weißen See statt. Treffpunkt ist das Freibad Weißensee. Ab 13.30 Uhr gibt es dort auch Werkzeuge für alle Interessierten, sowie Getränke und abschließend eine gemeinsame Versorgung. Mitzubringen sind gute Laune, angemessene Kleidung, Handschuhe, Warnwesten sowie entsprechende Gerätschaften, wenn vorhanden.

Der Park soll gesäubert werden von Kippen, Kronkorken, Plastik und Papier. Zudem sollen auch die Bänke und Schilder am späten Nachmittag wieder im Glanz der Sonne, ohne Beschmierungen und aufgeklebte Bildchen, funkeln. So können am Ende endlich wieder Besucherinfos gelesen werden, wie zum Beispiel, dass die Tiere im Wasser nicht gefüttert werden dürfen oder der Natur respektvoll begegnet werden soll.

Datum: 18. Oktober 2019 Text: Redaktion Bild: Thomas Lehmann [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]