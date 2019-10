Berlin-Charlottenburg: Komödie am Kurfürstendamm sucht den Super-Schreiber

Theater schreibt Stipendium für Bühnenautoren aus.

Seit mehr als 15 Jahren ist Martin Woelffer Chef der Komödie am Kurfürstendamm. Seitdem er das Haus leitet, hat er mit Stücken wie „Männerhort“, „Ziemlich beste Freunde“, „Die Tanzstunde“ oder „Willkommen bei den Hartmanns“ das Programm des Theaters mitgestaltet. Nun sucht er nach neuem Komödienstoff. Und das auf etwas unkonventionelle Art.

„Wir sind ständig auf der Suche nach starken Komödienstoffen, die emotional berühren, die Zuschauer zum Lachen bringen, aber auch dazu anregen, nachzudenken und zu diskutieren. Leider gibt es davon in Deutschland nicht besonders viel“, führt er aus. „Deswegen kam meinem Kollegen Daniel Krauss und mir die Idee, ein Stipendium für eine Komödie auszuschreiben.“

Szenisches Scheiben

Bewerben können sich Autoren, die bereits mindestens ein Stück an einem professionellen Theater herausgebracht haben oder Studierende, die seit mindestens zwei Jahren szenisches oder kreatives Schreiben studieren. Die Bewerber sollen ein Konzept, bestehend aus höchstens vier Seiten sowie eine Dialogszene, ebenfalls bestehend aus maximal vier Seiten, einreichen. Die Einsendungen werden im Anschluss von einer Fach-Jury ausgewertet.

Wer das Stipendium gewinnt, wird von der Heinz und Heide Dürr Stiftung mit 5.000 Euro gefördert. In den folgenden fünf Monaten wird dann eine erste Fassung erstellt. Ziel ist es, laut der Komödie am Kurfürstendamm, das Stück in den Spielplan des Theaters aufzunehmen und Tourneen aufzuführen. Wer sich beteiligen möchte, hat noch etwas Zeit. Am 28. Januar ist Einsendeschluss. Bewerber können ihren Entwurf per Mail oder Post versenden. Weitere Informationen zur Komödie am Kurfürstendamm gibt es hier.

Datum:21. Oktober 2019. Text: Redaktion. Bild: Getty Images Plus/iStock/maksicfoto