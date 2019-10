Doppelmesse lockt wieder

Berliner Verlag präsentiert Messe “Reise & Gesundheit” im Café Moskau.

Unter dem Motto „Das Leben genießen“ findet am 2. und 3. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr, die beliebte Doppelmesse Reise & Gesundheit vom Berliner Verlag im Café Moskau, Karl-Marx-Allee 34, statt. An beiden Tagen präsentieren sich 26 Aussteller. Im Bereich Reise warten zum Beispiel Angebote in Sachen Urlaubsziele 2020, Familien- und Städtereisen, Kreuzfahrttrends, Nah- und Fernreisen und vieles mehr. Die Angebote der Gesundheitsmesse drehen sich rund um Fitness, Wellness sowie Vorsorge und Prävention.

Vorträge von Experten

Neben den Experten an den einzelnen Ständen gibt es an beiden Tagen halbstündige Vorträge. So spricht zum Beispiel am Samstag und Sonntag, jeweils 12 Uhr, Experte Friedemann Preubsch von der Firma Lichtblick Optik über Vorder- und Hintergründe des Sehens. Um 14 Uhr geht es mit Lars Burmeister von Hörgeräte Jahnecke darum, wie man per Hörumfeldanalyse des passende Hörgerät findet.

Was Interessierte im kommenden Jahr alles Neues in Sachen Kreuzfahrten und Flusskreuzfahrten erwartet, darüber spricht Anne Siebrecht von PTI Panoramica Touristik am Samstag, 11 Uhr. Ebenfalls in die Ferne geht’s mit Tatjana Emelina von China Tours am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Sie stellt Angebote von China Tours für Reisen ins Reich der Mitte und entlang der Seidenstraße vor.

Unter dem Ticketcode „Erholung“ erhalten Leser freien Eintritt. Eingelöst werden kann der Code unter

berlinmessen.de/tickets. Eintrittskarten an der Tageskasse kosten vier Euro.

Datum: 31. Oktober 2019, Text: Red, Bild: Berliner Verlag