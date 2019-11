Berliner-Ostbezirke: Adventszeit in den Kiezen

Mitsingen, Mitmachen und leckeren Glühwein genießen.

Auch in diesem Jahr fällt das Adventsprogramm in Marzahn-Hellersdorf bunt, vielfältig und lecker aus. Der Adventsrummel an der Landsberger Allee auf dem riesigen Ikea-Parkplatz hat bereits eine Woche vor der Adventszeit begonnen. Ihm folgte der Familien-Weihnachtsmarkt auf dem Alice-Salomon-Platz am vergangenen Montag. Neben einem kleinen Bühnenprogramm und einigen Fahrgeschäften wie einem Kettenkarussell, einem Autoscooter oder dem „Break Dancer“ gibt es hier die Kinderbahn Aladdin, einen Irrgarten und Geschicklichkeitsspiele. Kulinarische Treffs sind auch in diesem Jahr die Glühweinhütte und der Schwenkgrill. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Alice-Salomon-Platz bis zum 23. Dezember täglich in der Zeit von elf bis 21 Uhr.

Auf dem Spielplatz.

Die Marzahner Spielplatzinitiative „Die Wicke“ organisiert ihren Weihnachtsmarkt mit einem bunten Programm für die ganze Familie auf dem Gelände in der Schorfheidestraße 52 am 30. November in der Zeit von 13 bis 20 Uhr. Dazu gehören ein Bühnenprogramm, Kinderkarussell, Lagerfeuer, Zuckerwatte, Glühwein, Leckeres vom Grill, Bastelstationen und Mitmachaktionen. Auch der Weihnachtsmann wird vorbeikommen und der neu gebaute Lehmofen soll erstmals zum Einsatz kommen. Pünktlich am ersten Advent wird das historische Angerdorf Alt-Marzahn zwischen 12 und 18 Uhr seine Höfe öffnen, um auch in diesem Jahr auf die besinnliche Zeit einzustimmen.

Im KulturGut Alt-Marzahn findet zudem um 15 Uhr ein kleines Konzert mit dem Titel „Winterzeit-Schöne Zeit“ im Saal statt. Dazu singt der Chor der Marzahner Promenaden-Mischung. Auf Vorschlag des Publikums werden mithilfe der ausgelegten Texte gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Der Eintritt ist frei. Am Kaulsdorfer Anger wird es den Weihnachtsmarkt am 7. Dezember geben. An rund 80 Ständen ist ein vielseitiges Angebot von Handwerk, Trödel, Kunstgewerbe, Spielsachen, deftigen Speisen, verführerischen Naschereien und heißen Getränken im Angebot.

In Kaulsdorf selbst öffnen einzelne Höfe sowie die evangelische Dorfkirche und die Johannische Kirche ihre Tore und sorgen mit einem eigenen Programm für vorweihnachtliche Stimmung. Und auch das Eastgate ist in diesem Jahr wieder innen wie außen feierlich dekoriert. Dort bietet ein Weihnachtsmarkt neben Naschereien und weihnachtlichen Angeboten auch den kleinen Besucher ein vielfältiges Weihnachtsprogramm. Geöffnet ist vom 2. bis zum 24. Dezember, montags bis samstags von zehn bis 20 Uhr sowie an den verkaufsoffenen Sonntagen von 13 bis 18 Uhr. Jeden Adventssamstag kommt der Weihnachtsmann schließlich zwischen 10 und 14 Uhr auch ins Spree-Center in die Hellersdorfer Straße 77, um die Wünsche seiner kleinen Besucher zu sammeln und für strahlende Kinderaugen zu sorgen. Zudem haben die Händler weihnachtliche Angebote vorbereitet.

Für Tiere.

Ein ganz besonderes Weihnachtsfest feiert dann noch der Tierschutzverein Berlin bereits drei Wochen vor dem offiziellen Termin. Zum ersten Advent gibt es im Falkenberger Tierheim, Hausvaterweg 39, die Weihnachtsbescherung für Tiere. Großes Programm mit Basar und Leckereien sowie Führungen über das Gelände erwartet die Gäste hier in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Termine aller Weihnachtsmärkte im Bezirk finden sich online.