Berlin-Charlottenburg: Eine Liebe zwischen zwei Lebenswelten

Die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater zeigt im Dezember „Skylight“.

Am 1. Dezember feiert die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater eine Premiere der besonderen Art. Bis zum 29. Dezember sind Dominic Raacke, Henriette Richter-Röhl und Louis Held in der Inszenierung des Broadway-Klassikers „Skylight“ zu sehen.

Darum geht es:

Kyra hat in Toms Leben und dem seines Sohnes Edward Spuren hinterlassen. Viele Jahre gehörte sie fast zur Familie. Mit Tom verbindet sie eine sechsjährige leidenschaftliche Liebesgeschichte, die sie abrupt beendete, als seine Frau davon erfuhr. Als Tom etliche Jahre nach ihrer Trennung in einer bitterkalten Winternacht in Kyras schäbiger Wohnung auftaucht, prallen zwei Lebenswelten aufeinander, die verschiedenartiger nicht sein könnten: Der millionenschwere Geschäftsmann, der auf dem Weg nach oben die Realität aus den Augen verloren hat, steht einer kämpferischen jungen Frau gegenüber, die sich als Lehrerin für jene engagiert, die im Leben nicht so viel Glück hatten. Tom hofft auf einen Neuanfang mit Kyra und beide spüren noch die erotische Anziehungskraft. Aber lassen sich ihre unterschiedlichen Lebenssphären noch miteinander in Einklang bringen?

Dem Schauspieler Bill Nighy, der am West End und am Broadway gemeinsam mit Carey Mulligan in „Skylight“ auf der Bühne stand, gefällt an dem Stück besonders, dass es „das Publikum am Ende des Abends mit Hoffnung erfüllt,“ und die Zuschauer das Theater so verlassen, „wie früher Kinder aus dem Kino kamen,“ – mit glänzenden Augen.

Die Premierenvorstellung beginnt um 18 Uhr. Karten für diesen Abend und folgenden Termine können Theaterfreunde online kaufen.

Datum: 29. November 2019, Text: Red, Bild: Bild: Michael Petersohn (www.polarized.de)