Deutsches Historisches Museum: 23. Zeughausmesse

Kunst, Handwerk und Design auf hohem Niveau vom 5. bis 8. Dezember.

Mit Angewandter Kunst werten wir unseren Alltag auf. Die sehr guten Materialen, die Verarbeitung in technischer und handwerklicher Perfektion, die Ideen, die künstlerische Umsetzung und die jahrelange Entwicklung schaffen die ästhetische und konzeptionelle Qualität der Gebrauchsobjekte. Auf der Zeughausmesse, die in diesem Jahr vom 5. bis 8. Dezember im Deutschen Historischen Museum stattfindet, ist der aktuelle Stand dieser Kunstsparte zu begutachten. Über 100 erstklassige Künstler präsentieren und verkaufen im eindrucksvollen Zeughaushof stilvolle Hüte, ausgefallene Keramik, außergewöhnlichen Schmuck, strahlende Glasobjekte und weiteres mehr. Eine Auswahl an Künstlern zeigen wir hier.

Eine Auswahl

‘Glanz und Glimmer’ nennt die Keramikgestalterin Ute Kathrin Beck ihre neue Vasenserie.

Kraftvoll von Hand aus Ton geformte Vasen überzieht sie mit teils glänzender, teils matter Glasur aus Eisenoxiden, Kupfer und Platin. Die Oberflächen zeigen Noppen, Falten, Wölbungen und kraterähnliche Einbuchtungen. Durch ihre metallische Glasur irritieren sie den Betrachter – er meint Vasen aus gehämmertem Metall vor sich zu haben.

Schmuck aus Kunstharz macht Jil Köhn. Das manuelle Modellieren natürlich wirkender Welten paart sie mit der Umwandlung in ein divergierendes Material. Damit erzielt sie eine ästhetische und zugleich irritierende Anmutung. Die Künstlerin bedient sich explizit energetischer Farben, um einen hohen Kontrast zwischen Imagination und Wirklichkeit herbeizuführen. Ihre Broschen scheinen der Natur einer anderen Welt zu entspringen.

Künstler werden ausgezeichnet

Viele Aussteller haben internationale Preise erhalten. Auch auf der Zeughausmesse werden Künstler ausgezeichnet. Eine Fachjury vergibt für herausragende Leistung an vier der anwesenden Aussteller die begehrten Preise für Angewandte Kunst. Bei der Eröffnung der Zeughausmesse werden die Preise feierlich übergeben. Die Berliner Volksbank fördert die Preise mit 1.300 Euro bis 500 Euro finanziell. Der Eintritt zur Zeughausmesse kostet acht Euro, ermäßigt sind es vier Euro und gilt auch für folgende Ausstellungen im Deutschen Historischen Museum: Die Armbrust – Schrecken und Schönheit, bis 8. März 2020; Wilhelm und Alexander von Humboldt, bis 19. April 2020; Deutsche Geschichte vom Mittelalter bis zum Mauerfall, Dauerausstellung. www.dhm.de.

Am Samstag den 7. Dezember ist Offener Abend bei der Zeughausmesse. Der Eintritt ist von 18 bis 21 Uhr frei. Weitere Infos online.

Datum: 3. Dezember 2019, Text: Red., Bild: cosmomusivo-foto-svenja-teichert