Danny Bryant & Big Band am 7. Dezember im Quasimodo

„BIG“ war die Erfüllung eines Traums, der den britischen Bluesrockgitarristen und Sänger Danny Bryant seit Beginn seiner steilen Karriere begleitet hat. Der Traum, seine Songs mit einer neunköpfigen Bigband ungeschminkt vor Publikum aufzunehmen, wurde Anfang 2017 in die Realität umgesetzt. Der charismatische Musiker präsentierte, unterstützt durch Keyboards, Bass, Schlagzeug, Rhythmus-Gitarre und einer vollen vierköpfigen Bläsersektion, seine Songs bei drei exklusiven Shows in Deutschland und in den Niederlanden seinem Publikum. Das Ergebnis war so fulminant, dass der Mitschnitt mit der Veröffentlichung des doppelten Live-Albums „BIG“ (Jazzhaus Records/in-akustik, No. 1 Amazon-Bestseller Kategorie „Blues“) gefeiert

Nach einer sehr erfolgreichen Tournee und Auftritten bei namhaften europäischen Festivals wird „Britain’s National Blues Treasure“ (Classic Rock Magazine, UK) auch 2019 bei wenigen, exklusiven Konzerten mit Bigband-Besetzung live in mehreren Ländern zu sehen sein. Unter anderem auch am 7. Dezember, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Quasimodo, Kantstraße 12a.

Der sich seit einigen Jahren in stetigem Aufwind befindende Brite wird auf der anstehenden Europa-Tour sein neues Studioalbum „Means Of Escape“ (VÖ: 20.09., Jazzhaus Records) live vorstellen. Das Werk ist nicht nur das elfte Studioalbum des von der Kritik hochgelobten Gitarristen, es ist auch das erste von ihm selbst produzierte Album. Mit Hilfe von Grammy-Preisträger Toningenieur Ian Dowling (Adele) und Mixer Eddie Spear (Rival Sons, U2) entstand ein Album, das den Hörer auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnimmt und Danny Bryant durchgängig in Bestform zeigt.

Tickets gibt es bei eventim.de und allen örtlichen Vorverkaufstellen.

Datum: 4. Dezember 2019 Text: Redaktion Bild: Daniel M. Grafberger