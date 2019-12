Berlin-Köpenick: Kunstwochenende in Friedrichshagen

Besinnliches und Kreatives rund ums Rathaus.

Kaum ist der Nikolaus um die Ecke verschwunden, wartet der Friedrichshagener Kunstadvent, rund um das Rathaus Friedrichshagen mit einer stimmungsvollen und abwechslungsreichen Bescherung auf. Am 2. Adventswochenende laden 23 Kunstschaffende an zwölf ungewöhnlichen Orten zur Schau ihrer aktuellen Arbeiten, zu Ausstellungen, offenen Ateliers, Gesprächen und kreativem Miteinander in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein.

Viele Kunstformen. Mit Malerei, Zeichnung, Urban Sketching, Grafik, Bildhauerei, Skulpturen, Porzellandesign, textiler Kunst, Lichtobjekten, Fotografie, Künstlerbüchern, Buchbinde- sowie Papierkunst – ob Unikat oder Objet Trouvé, Serielles oder Experimentelles – gibt es viel Neues zu entdecken, so auch das eine oder andere ganz spezielle Weihnachtsgeschenk. Kunsthandwerkliche Techniken können hautnah kennengelernt oder selber erprobt werden. Lesungen und Musik bieten Besinnliches wie auch Amüsantes, regen zum Innehalten an. Zum Naschen stehen Plätzchen, Lebkuchen und Co. aus der Weihnachtsbäckerei berei.

Hinzu gesellen sich Glühwein, Punsch, Kerzenschein und Tannenduft. Alle Informationen rund um den Kunstadvent finden Besucher an beiden Veranstaltungstagen im historischen Rathaus Friedrichshagen, Bölschestraße 87/88.

Info-Flyer liegen an den einschlägigen Orten in Friedrichshagen, so am Rathaus und der Theaterkasse, aus. Detaillierte Informationen zu allen teilnehmenden Künstlern, Standorten und Begleitveranstaltungen gibt es auf der Webseite des Kunstadvents.

Datum 6. Dezember 2019, Text.red, Bild: iStock / Getty Images PlusWitthaya Prasongsi