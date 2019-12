Berlin-Reinickendorf: “Flotte Lotte” erhält Neubau

Das Frauenberatungszentrum im Märkischen Viertel bekommt mehr Platz.

Das Frauenberatungszentrum „Flotte Lotte“ im Märkischen Viertel erhält im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau einen Neubau. Eine vom Bezirksamt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hatte das bestehende Gebäude am Senftenberger Ring 25 als stark erneuerungsbedürftig bewertet und einen Neubau empfohlen. Da am bisherigen Standort künftig eine weitere Schule errichtet werden könnte, soll die Fläche freigehalten werden.

Das neue Gebäude der Flotten Lotte wird daher auf dem Parkplatz der benachbarten Chamisso-Grundschule entstehen. Somit bleibt das Beratungs-, Kommunikations- und Lernzentrum nahe seiner alten Adresse. Das teilt das Bezirksamt mit.

Bessere Bedingungen

Noch in diesem Jahr wird der Neubau geplant. Baubeginn soll 2020 sein. Das neue Gebäude, das 2022 fertiggestellt werden soll, bietet künftig mehr Platz für seine vielfältigen Angebote und reagiert mit der angepassten Raumstruktur auf die Nutzungsbedarfe des Hauses. Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU): „Im Märkischen Viertel wird an vielen Stellen gebaut und saniert – dabei entstehen nicht nur neue Wohnungen, sondern auch soziale Einrichtungen wie der Neubau für die ,Flotte Lotte’. Ich freue mich, dass der Stadtumbau uns ermöglicht, dieses Angebot in einem neuen Gebäude zu erweitern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.“

In der „Flotten Lotte“ werden Frauen auf ihrem Lebensweg begleitet und unterstützt. Der Verein ist Begegnungsort für alle Frauen, Anlaufstelle in persönlichen Krisensituationen sowie sozialer Treffpunkt für verschiedenste Aktivitäten entlang der Themenfelder Erziehung, Bewegung, Kreativität, und Bildung. Die Beratungsangebote der Einrichtung erstrecken sich von der Sozial- und Rechtsberatung bis hin zur Schwangerschaftsberatung. Weitere Informatione zur “Flotten Lotte” gibt es hier.

Datum: 7. Dezember 2019. Text: Redaktion. Bild: Flotte Lotte e.V.