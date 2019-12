Magische Weihnachtsshow im Heimathafen Neukölln

Die Zauber-Künstler „Siegfried & Joy“ bieten reichlich Glamour.

Alle Jahre wieder bringen „Siegfried & Joy“ den Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, mit ihrer Weihnachtsshow zum Strahlen. So auch wieder am 12. Dezember, um 20 Uhr. Wenn sie dafür mit ihrem Zauber-Schlitten in Rixdorf vorfahren, haben sie nicht nur brandneue Tricks, magische Klassiker und eine gigantische Portion Festtags-Glamour aufgeladen – auch fantastische Überraschungsgäste sind mit von der Partie, kündigen die Veranstalter an.

Ob mit berauschenden Worten, verzückenden Klängen, visuellen Geniestreichen oder akrobatischer Poesie: All das sorgt dafür, dass an diesem Abend ein Neuköllner Weihnachtsmärchen der Extraklasse entsteht. Aber keine Angst, allzu besinnlich mit Christbaumkugeln, Blockflöten oder weißen Tigern im Elch-Kostüm wird es nicht: Mit kreativen Explosionen im Dienste der Magie und dem Zunichtemachen aller Zaubershow-Klischees nehmen die beiden Herren und ihre Gäste das Publikum mit auf eine funkelnde, ausgelassene Weihnachtsreise. „Bei Siegfried & Joy warten charmant-skurriler Humor und zwei bezaubernd galante Männer“, heißt es in einer Selbstbeschreibung des Duos.

„Schweren Herzens lehnten sie lukrative Angebote aus Las Vegas ab, um die hiesige Kulturszene aufzurütteln und auch den letzten Zauber-Skeptiker abzuholen und zu zeigen, wer von nun an zur neuen Generation der Magier gehört.“ Mit ihrem zauberhaften Senkrechtstart verzauberten sie ihr Publikum bei ausverkauften Solo- Shows, auf Festivals oder als Gewinner des Merlin Zauber Slam Awards.

Weitere Informationen sowie Tickets gibt es telefonisch unter (030) 56 82 13 33 und hier

Datum: 8. Dezember 2019, Text: red, Bild: Daniela Incoronato