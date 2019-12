Berlin-Lichtenberg: Monteiro und Nünthel gehen – Schäfer kommt

Zwei Posten werden im Bezriksamt gewechselt.

Ordentlich Schwung brachte die Dezember-Ausgabe der Bezirksverordnetenversammlung in das Personalkarussel des Lichtenberger Bezirksamtes. Während die Tagesordnung bereits den Wahlgang für die Nachfolge des im Februar in Ruhestand gehenden Bezirksstadtrates Wilfried Nünthel (CDU) mit dem neuen Kandidaten Martin Schäfer (CDU) angekündigt und auch vollzogen hatte, überraschte am Ende der Sitzung die stellvertretende Bürgermeisterin und Wirtschafts- und Stadtentwicklungsstadträtin Birgit Monteiro (SPD) die Verordneten mit ihrer Rückzugsankündigung.

Über Monate hinweg hatte sich das Gerücht bereits verbreitet, dass Monteiro ihren Parteivorsitz für den Kreis Lichtenberg niederlegen und auch nicht mehr für einen Posten im Bezirksamt zur kommenden Legislaturperiode zur Verfügung stehen würde.

„Ich habe bei meiner Arbeit im Bezirksamt vieles gelernt. Sogar Dinge, die ich nie lernen wollte”, begann Monteiro die Ankündigung ihres Rückzugs am Rednerpult der BVV am vergangenen Donnerstagabend. Alles habe seine Zeit und auch vor ihr lägen jetzt neue Aufgaben, die sie gerne angehen wolle. Ihre weiteren Karrierepläne ließ sie ungenannt.

Als ihre Nachfolger im Lichtenberger Parteivorstand gelten derzeit die BVV-Mitglieder Dr. Anja Ingenbleek und Dr. Erik Gührs als aussichtsreiche Kandidaten in einer Doppelspitze. Diese Wahl ist für den kommenden März auf der Kreisdelegiertenversammlung angesetzt. Die Wahl des Nachfolgers im Amt des Stadtrates muss spätestens in der März-Sitzung der BVV erfolgen. Der derzeitige SPD-Fraktionsvorsitzende Kevin Hönnicke gilt als ein Kandidat.

Die Übergabe im Amt des Stadtrates für Schule, Sport, Öffentliche Ordnung, Umwelt und Verkehr wird in der kommenden BVV-Sitzung erfolgen. Dann übernimmt Martin Schäfer, der zurzeit Geschäftsführer der Jugendeinrichtung bluboks.Berlin diesen Posten. Für seine Wahl benötigte der 45-jährige Theologe zwei Durchgänge: 21 Nein standen 29-Ja-Stimmen gegenüber.

