Berlin-Schöneberg: FC Internationale schafft Raum für Begegnungen

„Work for you Berlin – Der Weg ins Ehrenamt“ – so heißt das neue Programm, welches die RheinFlanke gGmbH in den nächsten drei Jahren zusammen mit ihrem Kooperationspartner, dem in Schöneberg ansässigen Fußballverein FC Internationale Berlin 1980, durchführen wird. Durch verschiedene sportliche Angebote wird für Jugendliche und junge Erwachsene einRahmen geschaffen, in dem sie sich ohne soziale und sprachliche Barrieren begegnen können. So bietet die RheinFlanke wöchentlich kostenlos offene Fußball- und Tischtennistrainings bei tentaja, einem Begegnungsort im Hangar 1 des ehemaligen Flughafens Tempelhof, sowie Fitness für Frauen.