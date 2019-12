Berlin-Spandau: Senatorin lässt Verlängerung der U7 bis zur Heerstraße prüfen

Machbarkeitsstudie für U-Bahn-Bau angekündigt.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) will untersuchen lassen, ob eine Verlängerung der U-Bahnlinie 7 vom Rathaus Spandau bis zur Heerstraße eine sinnvolle Investition ist. Dies berichten der RBB und der “Tagesspiegel”. Dazu werde der Verkehrssenat in Kürze eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.