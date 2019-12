Schon gleich zu Anfang des neuen Jahres hat der Naturhof Malchow eine Exkursion im Angebot. Auch der Winter hüllt die Natur in ein besonderes Kleid und am 5. Januar gibt es dazu einen Winterspaziergang durch die Wartenberger Feldmark in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Start ist am S-Bahnhof Wartenberg, Ausgang Egon-Erwin-Kisch-Straße.



Datum: 28. Dezember 2019, Text: Red, Bild: oette