Berlin-Lichtenberg: Austria Wien zu Gast im Fennpfuhl

Fußball – das Damen-Team von Lichtenberg 47 veranstaltet ein Turnier am 4. Januar in der Anton-Saefkow-Halle.

Am 4. Januar ist das Damen-Team von Lichtenberg 47 Gastgeber beim international bestezten Hallenturnier in der Anton-Saefkow Sporthalle am Fennpfuhl. Neben den Lichtenbergerinnen werden in der Zeit von zehn bis 17 Uhr die Damen-Teams von Hannover 96, dem 1.FC Union Berlin, dem FC Altera Porta Wien, Babelsberg 74, HSG Warnemünde, FC Bergedorf 85 und SC Austria Wien / USC Landhaus feinsten Futsal aufs Hallen-Parkett zaubern.

Das Turnier gilt auch als Einstand für den neuen Trainer Fabian Bauer (31, C-Lizenz) beim Berlinliga-Team. Vorgänger Jens-Uwe Ludwig wechselt nach sieben Jahren Trainertätigkeit bei den 47er-Damen zu einem viermonatigen Fußballprojekt nach Indien.

Datum 1. Januar 2020, Text und Bild: Stefan Bartylla