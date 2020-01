Ihr Jahres-Horoskop 2020

Partnerschaft:

Es fällt Ihnen 2020 schwer Ihre Gefühle zu zeigen, doch sollten Sie einfach mal über Ihren Schatten springen und mehr von sich preisgeben. Sicher wird diese andere Seite von Ihnen erstaunte Blicke hervorrufen, doch das sollte Sie animieren, über Ihr eigenes Handeln einmal nachzudenken. Nehmen Sie eine bestimmte Gelegenheit zum Anlass, sich so zu präsentieren, wie Sie wirklich sind!

Beruf:

Eine ungeahnte Chance öffnet Ihnen im neuen Jahr die Augen und damit auch den Blick in die Zukunft. Doch sollten Sie nicht alles rosarot sehen, was man Ihnen in diesem Moment bietet, denn sehr schnell kann es auch wieder ins Gegenteil umschlagen. Versuchen Sie also das zu nutzen, was jetzt machbar ist und festigen damit Ihre Position. So können Sie etwas für die Zukunft tun und gleichzeitig den Augenblick genießen!

Gesundheit:

Versuchen Sie Ihre Energie in sinnvolle Bahnen zu lenken, damit nicht zu viel von diesem kostbaren Gut verpufft. Ihr Leben wird sich dadurch in einigen Bereichen verändern, aber das sollte Sie eher ermutigen, als verunsichern. Ein baldiges Resultat könnte dann auch die Chance sein, sich noch einmal ganz neu zu orientieren und damit wieder mehr Schwung in Ihr Leben zu bringen. Wagen Sie etwas!