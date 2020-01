Mit gesunder Ernährung zur Traumfigur

Der Schlagersender radio B2 und das Berliner Abendblatt rufen zur neuen Ausgabe von „Vier gegen die Pfunde 2020“ auf

Topfit, vital, dynamisch und kein Gramm Fett zu viel auf den Hüften – Schlagerstars wie Helene Fischer, Andreas Gabalier, Andrea Berg und Michelle machen immer eine gute Figur auf der Bühne. Zusammen mit dem Berliner Abendblatt und radio B2, Deutschlands Schlager-Radio (UKW 106,0), bekommen Sie das auch hin. Sagen Sie lästigen Fettpolstern den Kampf an und lassen Sie mit Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski die Pfunde purzeln. „Mit mir macht Abnehmen Spaß, garantiert“, erklärt Daniela Kielkowski. „Das einzige, was Sie mitbringen müssen, ist Motivation.“ Bereits seit Jahren behandelt die Ärztin in ihrer Praxis „Körperkonzepte“ in Charlottenburg erfolgreich Menschen mit Übergewichtsproblemen.

Hunderten von ihnen hat sie bereits dabei geholfen, ihre Traumfigur zu erreichen. Viele von denen, die zu ihr gekommen sind, hatten schon zahlreiche erfolglose Abnehmversuche hinter sich, haben sich gequält und teilweise mit Hungerkuren versucht, von den überflüssigen Kilos wegzukommen – ein Fehler, wie Daniela Kielkowski weiß: „Erfolgreich abnehmen geht nur mit professioneller Unterstützung“, sagt die Ärztin. „Wer in Eigenregie eine Radikaldiät macht, der bekommt meist den gefürchteten Jojo-Effekt zu spüren und wiegt letztendlich mehr als vorher“.

Stoffwechsel ankurbeln

Bei „Vier gegen die Pfunde“ lernen die Kandidaten mit Daniela Kielkowski ihren Stoffwechsel kennen. Denn nur wenn dieser richtig funktioniert, kann der Körper Fett verbrennen. Ihn gilt es erst einmal zum Laufen zu bringen. Individuell erstellte Ernährungspläne helfen den Kandidaten dabei, den Stoffwechsel auf Vordermann zu bringen. Bereits in den ersten Wochen schwinden dann schon die ersten Pfunde. Auf Dauer bekommen die Kandidaten ein Gefühl dafür, was sie wann und vor allem wie viel sie essen können, damit ihr Stoffwechsel weiterhin auf Hochtouren läuft. Denn nur dann kann das Wunschgewicht langfristig gehalten werden.

Wenn Sie 2020 zu Ihrem Jahr machen wollen und endlich erfolgreich abnehmen möchten, dann bewerben Sie sich jetzt bei „Vier gegen die Pfunde“. Sechs Wochen lang begleiten Sie das Berliner Abendblatt und der Schlagersender radio B2 und berichten regelmäßig über Ihre Abnehmerfolge.

Wer mitmachen möchte, kann sich jetzt per E-Mail bewerben:

viergegendiepfunde@abendblatt-berlin.de

Bewerbungsschluss ist der 25. Januar 2020.

Weitere Infos zur Teilnahme gibt es im Internet:

www.radioB2.de

Datum: 06. Januar 2020 Text: Heiner Harke Bild: Getty Images Plus/iStock/AnnaSt