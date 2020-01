Gedenkdemo für Luxemburg und Liebknecht

Todestag jährt sich zum 101. Mal.

Der Todestag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht jährt sich heute, am 15. Januar 2020, zum 101. Mal. Die Politiker wurden ermordet, weil sie damals mit völlig neuen Ideen das bestehende politische System revolutionieren wollten. Am 15. Januar 1919 nahm eine „Bürgerwehr“ Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in ihrer Wilmersdorfer Wohnung fest und brachte sie in das Eden-Hotel in die Budapester Straße, wo sie nacheinander verhört zund schließlich erschossen wurden. Ihrer Leichen entledigten sich die Mörder von der preussischen Garde-Kavallerie-Schützen-Division im nahe gelegenen TIergarten.

Auch in diesem Jahr erinnert am Abend des 15. Januars die traditionelle Westberliner Luxemburg-Liebknecht-Ehrung in der Zeit von 18 bis 19 Uhr an die Tragödie im Winter 1919. Startpunkt des kleinen Gedenkumzugs ist der Olof-Palme-Platz am Elefantentor in der Budapester Straße.

Von hier aus startet der Zug zum Denkmal für Rosa-Luxemburg am Landwehrkanal und schließlich zum Gedenkstein für Karl-Liebknecht am Neuen See im Kleinen Tiergarten. Die Veranstaltung wird wie immer vom Schalmeienorchester „Fritz Weineck“ musikalisch begleitet.

Datum: 15. Januar 2020, Text und Bild: Stefan Bartylla