Des Reisenden wundersame Heimkehr

Berlin-Weißensee: Opera Lab Berlin zeigt „Odyssey: Dead Men Die“ im ehemaligen Stummfilmkino Delphi

Das Künstlerensemble Opera Lab Berlin präsentiert am 30. und 31. Januar sowie vom 2.bis 4. Februar mit „Odyssey: Dead Men Die“ ein multimediales Musiktheaterspektakel im ehemaligen Stummfilmkino „Theater im Delphi“, Gustav-Adolf-Straße 2. Dort strandet nach fast dreitausendjähriger Reise Odysseus – als Leinwandstar im neuen Odyssee-Blockbuster.

Die triumphale Heimkehr des antiken Helden gestaltet sich jedoch anders als erwartet und die Figuren der Odyssee, fünfzehn Sänger und Musiker, gehen mit dem Publikum auf eine unvorhergesehene Irrfahrt durch den alten Berliner Filmpalast und hinter die Kulissen des heroischen Epos.

Odysseus trifft auf seine Strohwitwe Penelope, eine alleinerziehende Mutter, die ihn fast schon vergessen hat und auf seinen orientierungslosen, halbverwaisten Sohn Telemachos, der ihn sehnlich erwartet. Doch die Welt ist aus den Fugen. Statt einer glücklichen Familienzusammenführung erwartet den Kriegshelden der Prozess. Unter Führung von Penelope wird er von den Sirenen, Kalypso, Kirke und Nausikaa für die Verbrechen der patriarchalen Ordnung verantwortlich gemacht und als Vertreter stereotyper Männlichkeit bestraft.

Doch Telemachos spielt nicht mit: Der wütende junge Mann sucht seinen Platz in einer krisengeschüttelten Zeit und findet Antwort in der blinden Verherrlichung des väterlichen Heldentums und der gewaltsamen Wiederherstellung der „guten alten Ordnung“ von Volk, Nation und Familie. Unversöhnliche Ideologien prallen in „Odyssey: Dead Men Die“ aufeinander … Auf der Reise durch Film, Theater- und Musikwelten wird der Kinosaal zum Zauberkasten, aus dem die Geister der Vergangenheit dem Betrachter aus der Zukunft entgegentreten. Mehr Informationen online.

Datum: 24. Januar 2020 Text: Redaktion Bild: Martin Miok