Berlin-Neukölln bekommt Deutschlands höchstes Hotel

Im Herbst soll der Bau des Estrel-Towers an der Sonnenallee beginnen.

Mit 175 Metern soll er Deutschlands höchstes Hotel werden: der Estrel Tower. Der Termin für den Baubeginn steht nun fest. Im Herbst 2020 soll es mit den Arbeiten für das spektakuläre Gebäude an der Sonnenallee, direkt gegenüber vom jetzigen Estrel, das mit 1.125 Zimmern übrigens das größte Hotel Deutschlands ist, losgehen. Die Fertigstellung des jüngsten Projekts des Estrel-Eigentümers und Bauherren Ekkehard Streletzki ist für 2024 geplant.

In Planung. Ein Hotelturm mit 750 Zimmern und Suiten, der mit seinen 175 Metern Höhe Berlins höchstes nichttechnisches Gebäude sein soll, ist in Planung. Im schrägen Dachbereich des Hochhauses ist eine Sky Lounge mit Außenterrasse angedacht, die einen atemberaubenden Blick über Berlin bietet. Direkt angegliedert an den Tower sind zudem große Veranstaltungsflächen, die sich zum Neuköllner Schifffahrtskanal und seiner Promenade hin öffnen sowie ein moderner Spa- und Fitnessbereich, gastronomische Einrichtungen und ein Parkhaus mit 500 Stellplätzen parallel zur Autobahn.

„Die markante Architektur des Estrel Towers nach Entwürfen des Architekturbüros Barkow Leibinger lässt im Zusammenspiel mit dem bestehenden Estrel ein ’Tor zur Stadt’ entstehen, das die Besonderheit des Standorts unterstreicht“, heißt es seitens des Unternehmens. Das Estrel sei perfekt an alle öffentlichen Verkehrsmittel, die direkt und schnell in die City führen, angebunden. Mit dem derzeitigen Ausbau der A 100 bekomme das Estrel zudem eine eigene Autobahnabfahrt, über die der neue internationale Flughafen BER, der im Herbst diesen Jahres eröffnen soll, schnell erreicht werden kann. „Der Estrel Tower ergänzt das mittlerweile 25 Jahre alte Estrel Berlin perfekt“, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits ausgebaut

Auch sonst passiert im Bestandsgebäude des Hotels einiges: Seit Jahren schon verzeichne das ECC (Estrel Congress Center) stetig wachsenden Bedarf an Veranstaltungsflächen und Hotelzimmern für Großevents. Entsprechend wurde das ECC bereits im Jahr 2016 auf 25.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche erweitert. Diese bietet nunmehr Platz für 12.000 Besucher – zum Beispiel für die Erfolgsshow „Stars in Concert“, die dort regelmäßig stattfindet. Aktuell wird der Kongressbereich mit einem Auditorium für bis zu 900 Personen und zusätzlichen Tagungsräumen erneut vergrößert. Dieser Neubau mit 3.500 Quadratmetern soll Anfang nächsten Jahres eröffnet werden.

Datum: 16. Februar 2020, Text: sara, Bild: Estrel Berlin/Manuel Frauendorf