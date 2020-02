Berlin-Neukölln: Früher Bier, jetzt Begegnung

Eine-Welt-Zentrum feiert Richtfest.

Auf dem ehemaligen Gelände der Kindl-Brauerei im Rollberg-Viertel entsteht ein Zentrum für globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das Berliner Eine-Welt-Zentrum „Berlin Global Village“ soll, so die Initiatoren, ab Ende des Jahres dazu beitragen, Berlin zu einer global gerechten Stadt weiter zu entwickeln. „Der Aufbau des Eine-Welt-Zentrums ist ein bedeutendes Vorhaben, hier wird das entwicklungspolitische Herz Berlins schlagen“, so Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Die Grünen). Das Zentrum soll rund 40 entwicklungspolitischen und anderen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Raum für Arbeits- und Begegnungsräume bieten.

Dazu gehören neben Veranstaltungsräumen auch eine Galerie, ein Café mit Fair-Trade-Produkten sowie eine Ludothek (eine Sammlung von Spielsachen aus aller Welt). Außerdem ermöglicht das sogenannte globale Klassenzimmer Berliner Schülern und Lehrkräften einen Austausch rund um Themen wie Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Globalisierung.

Fester Ort

Berlin als nachhaltige, weltoffene und solidarische Stadt – das sei, so Pop, die Vision der Berliner Landespolitik. Mit dem Berlin Global Village bekäme diese Vision einen festen Ort. Berlin bräuchte solche Leuchttürme, in denen das breite zivilgesellschaftliche Engagement sichtbar und für alle Berliner zugänglich wird. „Ich bin gespannt auf die zahlreichen Initiativen und Projekte, die aus dem Berlin Global Village den Weg in die Stadt finden werden“, kommentiert Pop. Mit 7,9 Millionen Euro finanzieren die NGOs mehr als Hälfte des Projekts langfristig selbst über einen Kredit. Weitere drei Millionen gab das Land Berlin 2018 mit einer Anschubfinanzierung, der Bund unterstützt das Vorhaben mit 1,8 Millionen Euro.

26. Februar 2020