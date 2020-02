Berlin-Wedding: Unterstützung für Uferhallen-Künstler

Linke und Grüne wollen den Kulturstandort an der Uferstraße erhalten.

Die Künstler und Gewerbetreibenden in den Uferhallen fürchten weiter um ihre Ateliers (das Berliner Abendblatt berichtete). Die Bezirksverordnetenversammlung hat jetzt offiziell ihre Unterstützung für den Verbleib der ansässigen Künstler in den Uferhallen erklärt und spricht sich weiterhin „für den dauerhaften Erhalt des Kulturstandortes aus“. Das geht aus einem gemeinsamen Antrag der Linken- und Grünen-Fraktion im Bezirksparlament hervor. In diesem fordern sie das Bezirksamt auf, für das Areal an der Uferstraße einen Bebauungsplan aufzustellen, der den dauerhaften Verbleib der Mieter sicherstellen soll. Außerdem solle ein städtebaulicher Vertrag garantieren, dass miet- und belegungsgebundene Wohnungen zu einem Anteil von mindestens 30 Prozent errichtet werden.

Verdrängung vermeiden

2017 hatte ein Firmengeflecht, zu dem unter anderem die als Zalando-Gründer bekannten Samwer-Brüder gehören, das Areal gekauft. Sie hatten zuletzt Pläne vorgestellt, nach denen das Grundstück mit vielgeschossigen Büro-Neubauten nachverdichtet werden soll. Eine Verdrängung der Künstler, die hier seit mehr als zehn Jahren arbeiten und wohnen, will die Linksfraktion vermeiden. „Immer wieder wird Kunst und Kultur als Zwischennutzung missbraucht, um Grundstücke und Kieze aufzuwerten und eine Wertsteigerung bei Immobilien zu erreichen. Wir wollen die Kunst und Kultur in den Uferhallen dauerhaft sichern und den Ausverkauf der Stadt mit den Mitteln, die uns auf Bezirksebene zur Verfügung stehen, möglichst verhindern“, erklären die Antragssteller.

Konsequenter Denkmalschutz

Dazu sei ein konsequenter Denkmalschutz notwendig, ebenso wie der geforderte Bebauungsplan. Auch eine Selbstverwaltung der Künstler sei denkbar. Das wäre ganz im Sinne der Mieter, die nach wie vor mit einer Petition auf ihre Situation aufmerksam machen. „Unser Ziel ist es, aus dem Gesamtareal herauslösbare Flächen in eigener Regie zu entwickeln. Gerade die Gebäude aus den 20er- und 30er-Jahren, die aus Gründen des Denkmalschutzes keinesfalls überbaut werden dürfen, würden sich dafür eignen. Wir suchen nach einer Lösung, die dem Denkmalschutz und unseren Bedürfnissen gerecht wird“, heißt es vom Verein „Uferhallen“.

Sondierungsgespräche zwischen dem Bezirksamt, den Denkmalpflegern, den neuen Besitzern und ihren Architekten haben bereits begonnen und sollen noch das gesamte Jahr andauern. Was danach für die Künstler der Uferhallen kommt, bleibt ungewiss.

Datum: 27. Februar 2020, Bild: imago images/tagesspiegel