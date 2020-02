Entdeckungstouren in den Spreepark

Über 440 Führungstermine sind in diesem Jahr im Angebot.

Ab April können Besucher den ehemaligen Vergnügungspark wieder in geführten Touren entdecken und Einblicke in die bewegte Historie und die Planungen zum Spreepark der Zukunft erhalten. Der Zuspruch der Berliner in den vergangenen Jahren war ja bereits riesig: Fast 10.000 Besucher haben 2019 an den Führungen über das Gelände teilgenommen und die ausgedienten Fahrgeschäfte inmitten der wuchernden Natur bewundert.

Aus diesem Grund hat Grün Berlin die Zahl der geführten Touren in diesem Jahr noch einmal deutlich erhöht und wird insgesamt rund 440 öffentliche Führungen über das verwunschen anmutende Gelände anbieten.

Vorverkauf startet jetzt. Die anderthalbstündigen Führungen starten von Anfang April bis zum Ende der Saison am 1. November jeden Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen elf und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde.

An den Wochenenden gibt es jeweils auch eine englischsprachige Führung. Zusätzlich werden in den Sommerferien den gesamten Juli über dienstags und donnerstags drei Führungen pro Tag angeboten. Wegen der großen Nachfrage findet der Vorverkauf für die Führungen gestaffelt statt. Für die Monate April und Mai beginnt der Vorverkauf bereits jetzt am 2. März um Mitternacht. Die Tickets können online oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Bei Interesse können auch Gruppenführungen individuell vereinbart werden. Die maximale Teilnehmerzahl einer solchen Führung liegt bei 30 Personen. Neben der Geschichte zum Gelände erfahren die Besucher auch Details zur Rahmenplanung für den Spreepark der Zukunft sowie zu den Möglichkeiten und bisherigen Ergebnissen der Bürgerbeteiligung. Der Info-Pavillon, in dem die Pläne vorgestellt werden, öffnet ab dem 5. April und kann bis einschließlich 1. November jeden Sonntag jeweils von zwölf bis 16 Uhr besucht werden. Der Eintritt zum Pavillon ist frei.

Datum: 3. März 2020, Text: red, Bild: Bild: Manuel Frauendorfer