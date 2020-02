Berlin-Neukölln: Das verrückte Leben der Boateng-Brüder jetzt auf der Bühne

„Peng! Peng! Boateng! – Egal was – macht Alarm!“ jetzt im Heimathafen Neukölln

Nach Michael Horenis Buch „Die Brüder Boateng. Drei deutsche Leben zwischen Wedding und Weltfußball“ bringt Nicole Oder mit „Peng! Peng! Boateng! – Egal was – macht Alarm!“ die Geschichte der Boateng-Halbbrüder auf die Bühne des Heimathafens Neukölln.

Lodernde Leidenschaft

Bereits in jungen Jahren teilen die, in Wilmersdorf und Wedding aufgewachsenen Jungs ein und dieselbe Leidenschaft: Fußball. Mit Talent sind sie alle gesegnet, doch anders als seine Brüder Jérôme und Kevin-Prince gelingt dem ältesten der Geschwister, George, nicht der Aufstieg in den Profifußball. Er wählt einen anderen Weg, der ihn zeitweise sogar ins Gefängnis führt. 2015 veröffentlicht er sein erstes Album als Rapper. Währenddessen kickt Jérôme beim FC Bayern München und schießt sich mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 zum Weltmeister. Angefangen bei der Berliner Hertha spielt Kevin-Prince später etwa für FC Schalke 04, AC Florenz, FC Barcelona und aktuell für Be?ikta? Istanbul.

Kicken in Wedding

Zwischen Profifußball und dem Kicken auf dem Weddinger Bolzplatz erzählt „Peng! Peng! Boateng!“ eine Geschichte über Erfolg und Misserfolg, übers Hinfallen und Wiederaufstehen und vom Spaß an der Musik, den der Vater seinen Söhnen bereits in die Wiege legte. Die Inszenierung scheut nicht vor Rohheit zurück, bietet Breakdance und Rap statt tatsächlichen Fußball, lässt thematisch dennoch keinen Zweifel und macht schlichtweg Alarm.

Termine: 29. Februar, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), sowie 1. März, 16 Uhr (Einlass ab 15.30), inklusive Warm-Up Workshop. Spieldauer 90 Minuten. Tickets per Telefon oder auf der Website des Heimathafen Neukölln. Weitere Details zum Stück sowie Informationen zum gesamten Programm erhalten Interessierte online.

Datum: 27. Februar 2020, Text: red, Bild: Verena Eidel